Il circo bianco ha lasciato le nevi europee della Finlandia e riparte dal Nord America. Le ragazze sono negli Usa, a Killington nel Vermont, dove domani si gareggia in gigante e domenica in speciale. Gli uomini sono invece in Canada, sulle Montagne rocciose di Lake Louise: oggi discesa e domenica superG. Data la differenza di fuso orario, si gareggia quando in Italia sarà sera.

Per l’Italia i più attesi sono ovviamente Federica Brignone in gigante e Dominik Paris nelle due gare veloci. Federica ha in più una esperienza nettamente positiva alle spalle visto che l’anno corso vinse la gara di Killington. Quest’anno le condizioni sono però ben diverse da quelle dell’anno passato.

Negli ultimi giorni ha piovuto tantissimo e soltanto nelle ultime ore la pioggia si è trasformata in neve. La Fis ha già cancellato la consueta sciata in pista del giorno precedente il gigante. Le previsioni meteo parlano comunque di un abbassamento delle temperature .

«Il tracciato non è di quelli europei, nel senso che - ha spiegato Brignone- gira poco e presenta poche difficoltà. Però è preparato al top con tanti dossi e con un muro iniziale e uno finale, in sè abbastanza semplice ma tutto da spingere perchè è vietato frenare». Insieme a Federica ci saranno in particolare Marta Bassino, sempre capace di una bella prestazione, e Sofia Goggia che tre anni fa a Killington è stata sul podio. Dovranno vedersela sopratutto con Mikaela Shiffrin, che gioca in casa su una pista che conosce bene, oltre che con la giovanissima Alice Robinson, vincitrice a sorpresa a Soelden.

Nessun problema di temperature invece a Lake Louise. Il vento forte ha fatto cancellare mercoledì la prima delle 3 prove cronometrate. Giovedì Paris e compagni si sono limitati quasi a una ispezione della pista senza forzare. In gara anche il veterano Peter Fill che qui ha già vinto. La forma c’è come c’è un positivo e fondamentale atteggiamento agonistico, dettagli che possono fare la differenza. Il campione del mondo ha commentato la prova di giovedi: «Era la prima volta in pista con gli avversari, ho solo provato le linee senza forzare. Poi studiamo bene il tracciato anche in video per sistemare tutto e essere pronti per domani. Le temperature sono basse e se gli addetti lavorano la pista, può diventare ancora più bella».

Oggi, ora italiana, prima manche gigante donne alle 15,45 e seconda alle 19. Discesa uomini alle 20,15.