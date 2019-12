È iniziata nel migliore dei modi la Coppa del mondo 2019/2020 di biathlon per l’Italia. Nella prima giornata di gare a Ostersund, in Svezia, il quartetto azzurro composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windish si è imposto la staffetta mista, regalando subito una gioia ai tifosi in una gara dominata nelle prime frazioni, e conclusa con un pizzico di ansia per il grande recupero della Norvegia.



Chiude il podio la Svezia, staccata di 59«9. Con questa vittoria l’Italia centra il sesto podio consecutivo in questo format di gare tra Coppa del mondo, Olimpiadi e Mondiali Domani partono le gare individuali: alle ore 12.30 sprint maschile, seguita alle ore 15.30 dalla sprint femminile.