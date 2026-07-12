LONDRA. La storia si ripete, ma questa volta con un significato ancora più grande. Jannik Sinner conquista il 2° Wimbledon consecutivo e si prende ancora una volta il trono del tennis mondiale sul prato del Centre Court. Una vittoria che lo consacra definitivamente tra i grandi della racchetta.

La finale contro Alexander Zverev è una battaglia di nervi e qualità. Il tedesco parte forte e riesce a strappare il primo set al tie break, sfruttando soprattutto un servizio devastante. Ma Sinner non perde mai lucidità e reagisce nel secondo parziale, vincendo il tie break e riportando la sfida in equilibrio.

Nel terzo set arriva la svolta. L’azzurro alza il livello, trova finalmente il primo break della partita dopo quasi tre ore di gioco e prende il controllo della finale. Con il servizio ritrovato e una precisione impressionante negli scambi decisivi, Jannik Sinner chiude il parziale 6-3 e nel quarto set domina.

È il trionfo della continuità e della maturità. Dopo il successo dell’anno precedente, il campione altoatesino torna sul campo più prestigioso del mondo per confermarsi ancora una volta il padrone di Wimbledon. Un’altra pagina di storia per il tennis italiano, firmata da un giocatore ormai entrato nell’élite assoluta dello sport mondiale.