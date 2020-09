Per amore siamo pronti ad affrontare qualsiasi prova, ma… quando questa prova è un giro in pista con al volante un tale che si chiama Valentino Rossi, allora può essere veramente dura. Ne sa qualcosa Francesca Sofia Novello, fidanzata del Dottore, che ha provato i brividi del drifting, una specialità automobilistica tutta giocata su sovrasterzo e derapate paurose. Vale ha poi postato su Instagram il video del giro pazzo, con un commento laconico: «La Franci e la sua grande passione per il drifting»