La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, terza gara della stagione 2020 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Sebastian Vettel doppiata dal campione del mondo inglese.

La Mercedes di Lewis Hamilton guida il Gp d' Ungheria dopo metà gara. L'inglese precede la Red Bull di Verstappen e il compagno Bottas. Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel, mentre l'altra Rossa di Leclerc è decima doppiata dalla Mercedes di Hamilton

Buona partenza per la Mercedes di Lewis Hamilton che scatta in testa nel Gran Premio d'Ungheria, terza gara della stagione 2020 di Formula 1. Guadagna una posizione la Ferrari di Sebastian Vettel davanti al compagno Charles Leclerc e dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Male la Mercedes di Bottas che finisce ottava e va in pit