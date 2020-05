Anche la Formula 1 ha le sue date per la ripartenza, anzi per la partenza visto che il blocco totale delle attività è arrivato a Melbourne, in Australia, quando il Mondiale 2020 stava per vivere il suo primo weekend. Il governo austriaco oggi ha dato l’ok che il circus della F.1 aspettava: si partirà sul circuito di Spielberg con due Gp consecutivi in programma il 5 e il 12 luglio.

Adesso tocca alla Fia e agli organizzatori ratificare tutto, ma intanto lo scoglio dell’ok del governo austriaco è stato superato. Si correrà senza spettatori e con misure di sicurezza molto rigide.

«Gli organizzatori - ha scritto il ministero della Salute austriaco - hanno presentato un protocollo di prevenzione contro il Covid-19 molto completo e professionale. Oltre alle severe misure igieniche, il documento prevede anche regolari controlli sanitari e test per i componenti dei team e per tutti gli altri addetti ai lavori. Inoltre ci sarà uno stretto coordinamento tra gli organizzatori e le autorità sanitarie regionali e locali».