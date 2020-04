«In questi momenti così difficili e incerti tenete duro e non perdete la speranza». Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel in un breve video alla scuderia di Maranello manda il suo personale messaggio in piena emergenza Coronavirus.

«Penso che se tutti diamo il nostro piccolo contributo e cerchiamo di aiutarci l’un l’altro riusciremo a superare anche questa situazione - continua e spero che presto torneremo alla normalità. Quindi state in salute e abbiate cura di voi».