Vuelta: a Lekunberri vince Soler

Lo spagnolo Marc Soler ha vinto la 2/a tappa della 75/a Vuelta di Spagna di ciclismo, da Pamplona a Lekunberri, lunga 151,6 chilometri. Il corridore della Movistar ha preceduto sul traguardo lo sloveno Primoz Roglic, secondo, e l'irlandese Daniel Martin, terzo. Proprio Roglic, campione uscente della corsa a tappe spagnola che quest'anno è stata suddivisa in 18 e non in 21 tappe, indossa la maglia rossa di leader della classifica generale.

Lo sloveno oggi ha guadagnato qualche altro secondo sugli avversari - l'ecuadoriano Richard Carapaz su tutti - grazie al gioco degli abbuoni che vengono assegnati ai primi corridori dell'ordine d'arrivo. Andrea Bagioli, primo degli italiani, ha chiuso all'11/o posto, con un ritardo di 58" da Soler. Molto staccato, invece, l'olandese Tom Dumoulin, che si è presentato sul traguardo con oltre 8' di ritardo.

Domani è in programma la 3/a tappa, lunga 166,1 chilometri, con partenza da Lodosa e arrivo a La Laguna Negra-Vinuesa. Lo striscione dell'arrivo è posto a 1.735 metri sul livello del mare.