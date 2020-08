Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates taglia per primo il traguardo nel primo sprint di questa Grande Boucle e precede il danese Mads Pedersen nell’arrivo di gruppo dedicato alle ruote veloci. Con il successo ottenuto a Nizza Kristoff si prende anche la soddisfazione di essere la prima maglia gialla della Tour 2020.



Una tappa caratterizzata dalla pioggia costante che ha reso viscido l’asfalto e provocato diverse cadute, per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico per i corridori. Negli ultimi 40 km tacito accordo per ridurre al minimo i rischi con l’andatura che è decisamente calata. Nessun problema per i big della corsa transalpina come Egan Bernal e Primoz Roglic, arrivati insieme al plotone compatto, mentre Thibaut Pinot è caduto ma a meno di 3 km dal termine, dunque all’interno del tratto neutralizzato.

Domani in programma la seconda frazione, ancora nei pressi della capitale della Costa Azzurra: la Nizza Haut Pays-Nizza di 186 chilometri, tappa di montagna con tre GPM adatta all’attacco di un finisseur e con possibili schermaglie tra i big.



«Sono orgoglioso di quello che ho fatto, dopo il gran lavoro della mia squadra nell’ultimo chilometro mi sono ritrovato da solo. Sono felicissimo di poter vestire la maglia gialla domani». Lo ha detto Alexander Kristoff al termine della tappa inaugurale del Tour de France 2020 che ha visto il velocista norvegese trionfare a Nizza in volata, conquistando anche la prima maglia gialla di questa Grande Boucle.

«Non ero in perfette condizioni, sono caduto agli Europei. Arrivavo qua senza risultati - ricorda il corridore della UAE-Emirates al traguardo - logicamente non ero molto considerato per la vittoria».