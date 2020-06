Saltano definitivamente le prime tre tappe del circuito Trentino Mtb 2020 - Val di Non Bike, 100km dei Forti e Dolomitica Brenta Bike - dopo la decisione della Fci di annullare tutti gli eventi fino al 30 giugno.

Eventuali quote di iscrizione 2020 già versate, saranno considerate per l'edizione 2021, informano gli organizzatori.

Per l'appuntamento sull'Alpe Cimbra, che vedeva nella sua edizione 2020 i festeggiamenti per i suoi 25 anni, il comitato organizzatore ha deciso di attendere ulteriormente per verificare la possibilità di riproporre la gara in settembre, mentre la crono della Val di Fassa per ora rimane confermata per il 13 settembre.