Sarà disponibile su Sky Sport Uno da oggi alle 22.30, il film documentario "Moser. Scacco al tempo", prodotto da FilmWork – Trento e Tipota Movie Company - Roma con il sostegno di Trentino Film Commission. Si tratta di una prima televisiva assoluta per l'Italia del docufilm dedicato allo "Sceriffo", scritto e diretto da Nello Correale, che intreccia la vita privata e professionale del campione, dagli esordi nella squadra del Bottegone alle tre vittorie consecutive della Parigi-Roubaix fino al ritiro in Trentino.

A due anni dalla sua presentazione al pubblico al Trento Film Festival e dopo aver conseguito lo scorso anno il premio Gianni Brera a Milano, "Moser. Scacco al tempo" sarà disponibile su Sky a partire da domani sera, unica produzione italiana della nuovissima serie in dieci puntate dal titolo "Federico Buffa Presenta".

Il film documentario racconta l'uomo Francesco Moser (nella foto in una Parigi-Roubaix), la sua famiglia e il suo paese Palù di Giovo. Ricco di materiali di repertorio, alcuni dei quali di grande qualità e visti pochissimo, vede la partecipazione di molti grandi ciclisti che hanno diviso la loro carriera con Moser, tra questi Eddy Merckx, Bernard Hinault e Giuseppe Saronni. Il film è già distribuito nella sua versione in lingua inglese in Usa e Canada (dall'ottobre 2019) su Amazon Prime con il titolo "Moser. Dare to win". Moser è il promo campione immortalato in pellicola di una serie che prevede anche Muhammad Alì, Johann Cruyff, Carl Lewis e Maradona ed altri celefri assi dello sport.