«Dopo l’incidente dello scorso anno sembrava impossibile ma sono qui e sono pronto per provare a vincere il mio quinto Tour de France».

È il messaggio di sfida che Chris Froome lancia via Twitter, postando anche un video in cui riassume il calvario affrontato dopo la caduta del giugno scorso. Il corridore anglo-keniano del team Ineos, durante una ricognizione in vista della crono del Delfinato, aveva riportato diverse fratture ed era tornato in sella solo a inizio anno. Ma la sosta forzata causa coronavirus gli ha permesso di recuperare la forma, mettendolo nelle condizioni di puntare a vincere la Grand Boucle per la quinta volta: appuntamento per il 29 agosto.

Froome ha partecipato a otto edizioni del Tour, aggiudicandosi la classifica generale nel 2013, 2015, 2016 e 2017.