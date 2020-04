Altri due grandi appuntamenti estivi per i cicloamatori saltano a causa del coronavirus. È di ieri, infatti, la notizia dell’annullamento della Marcialonga Cycling, in programma il 31 maggio, e del Giro delle Dolomiti, in calendario dal 19 al 25 luglio 2020 in Alto Adige.

«Al momento - spiega il presidente dela comitato organizzatore Simon Kofler - ci sono troppe poche certezze per poter proseguire la pianificazione in modo sicuro. Anche se le misure restrittive in Italia saranno allentate in modo cauto e graduale forse dopo Pasqua, resta però il presupposto del “distanziamento sociale” che, secondo gli esperti, dovrebbe essere mantenuto ancora per diverso tempo. Come potremmo mantenere a distanza tra loro 600 cicliste e ciclisti alla partenza, poi naturalmente lungo il percorso e infine durante i pasti? Chi è pronto ad affrontare più di 100 chilometri indossando magari una mascherina?».

È stata anche scartata l’ipotesi di rinviare all’autunno la disputa del Giro delle Dolomiti: «È importante il rispetto per gli organizzatori degli altri eventi previsti in quel periodo, senza considerare l’incertezza per quel che riguarda il meteo. In settembre o in ottobre pedalare per un’intera settimana su passi a 2000 o più metri è un proposito molto rischioso».