«Non sarà certo una mano fratturata a fermarmi». La plurimedagliata campionessa trentina di ciclismo, Letizia Paternoster, ha postato qualche giorno fa su Instagram alcune sue foto mentre si allena in Sicilia e fa riferimento alle conseguenze dell'incidente che il 23 novembre scorso ha avuto ad Arco dove fu investita da un'auto in rotatoria mentre in city bike stava raggiungendo la palestra per allenarsi.

Ora Letizia è tornata in Trentino per le vacanze di Natale ma naturalmente guarda alle gare del 2020 e in particolare alle Olimpiadi di Tokyo e scrive: «Il primo mattone per costruire un grande 2020 è stato posato. Il mio ritiro con Trek Segafredo in Sicilia è finito. Torno a casa nel mio Trentino per godermi le feste in famiglia e continuare gli allenamenti in vista dei primi appuntamenti… Non vedo l’ora di recuperare completamente e iniziare a correre».

Letizia Paternoster, 20 anni, è una delle atlete di punta della Trek Segafredo. Quando non è in giro per il mondo a gareggiare, trascorre parte del suo tempo in Busa, sia perché il clima è mite ed è una zona vocata allo sport con diverse strutture adatte all’allenamento indoor, sia perché qui ha diversi amici.

Ma le piace anche rilassarsi, quando può, in località dove il clima è ancora più caldo come sottolinea postando le bellissime foto che la ritraggono in costume evidenziando il suo fisico stupendo d'atleta durante le sue recenti vacanze a Zanzibar.