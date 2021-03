Esordio molto sofferto, ma vincente, per Jannik Sinner nell'"Open 13 Provence", torneo ATP 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.34 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che torna a competere dopo aver rinunciato al "500" di Rotterdam per il problema alla schiena (infiammazione a un disco intervertebrale) accusato la settimana precedente a Montpellier, al primo turno si è imposto con il punteggio di 7 6(3) 6 7(5) 7 5, dopo due ore e 51 minuti di lotta, sul francese Gregoire Barrere.

"E' stata durissima - le prime parole a caldo dell'azzurro - in una partita intensa in cui penso che entrambi ci siamo espressi ad alto livello. Sono davvero contento di aver portato a casa il match dopo esser arrivato assai vicino alla sconfitta, in quel momento sotto 5-4 al terzo ho solo pensato a rimanere attaccato ad ogni punto e sono riuscito a girarla". Al secondo turno Sinner troverà sulla sua strada un altro francese, Hugo Gaston, n.166 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card. "Sarà un incontro del tutto differente, per le caratteristiche del mio avversario: è mancino ed è dotato di notevole talento, un ottimo giocatore, come abbiamo avuto modo di ammirare al Roland Garros. Ora però devo pensare prima di tutto a recuperare", ha chiosato il 19enne di Sesto Pusteria.