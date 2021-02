Dopo la sconfitta di Napoli nella 22esima giornata di campionato, la Juventus e' rientrata a Torino dove oggi ha svolto il primo dei tre allenamenti in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledi' 17 febbraio alle 21 all'Estadio Do Dragao di Oporto. La sessione mattutina e' stata dedicata come da consuetudine a un lavoro di scarico per chi aveva giocato ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre il resto del gruppo si e' dedicato ad esercizi di possesso palla, lavoro fisico e partitella finale. Lunedì la squadra allenata da Andrea Pirlo si ritrovera' al JTC Continassa nuovamente al mattino per una nuova sessione di lavoro.

Contro il Porto non ci sara' molto probabilmente Cuadrado che e' in dubbio anche per la successiva sfida di campionato in programma lunedi' 22 febbraio contro il Crotone: sostituito nell'intervallo della partita di sabato per un problema muscolare alla coscia destra, il giocatore colombiano verra' sottoposto a esami strumentali e solamente dopo l'esito dei suddetti si conoscera' la gravita' dell'infortunio.