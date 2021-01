Il Milan vince 2-0 a Benevento e conserva il primo posto in classifica, a 37 punti. Con la vittoria sul Crotone, l'Inter a quota 36 aveva temporaneamente superato al primo posto i rossoneri, che con i gol di Kessie (15' pt su rigore) e di Leao (4' st), in 10 contro 11 per l'espulsione di Tonali, hanno vinto a Benevento e ristabilito le distanze.