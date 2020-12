Paolo Rossi ha fatto innamorare tifosi di tutto il mondo, ma per i brasiliani Pablito sarà sempre l’uomo che, con quella tripletta, eliminò dai mondiali di Spagna 1982 una delle nazionali verdeoro più forti di sempre. Insomma, un incubo, fin da quel pomeriggio di un caldo 5 luglio, allo stadio Sarrià di Barcellona. Un mito che dura da allora, e che eran presente anche quando il Brasile organizzò i mondiali del 2014. Per l’occasione, Paolo Rossi girò uno spot pubblicitario per la Visa, rinfrescando la memoria di quella straordinaria tripletta, che si abbattè come una maledizione sull’intero Brasile.