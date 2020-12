Prima Diego Armando Maradona, ora Paolo Rossi: il calcio mondiale perde in pochi giorni due protagonisti assoluti, due calciatori che hanno fatto la storia, due attaccanti fantastici che hanno segnato caterve di gol trascinando le rispettive nazionali alla vittoria ai mondiali: Rossi con l’Italia nel 1982 in Spagna, Maradona, quattro anni dopo, con l’Argentina in Messico. Ecco i loro gol mondiali più belli.