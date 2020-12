Mario Balotelli resterà a giocare in Italia. L'attaccante vestirà la maglia del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il centravanti classe 1990 ripartirà dunque dalla Serie B e si unirà all'ambizioso progetto dell'ex patron del Milan, il quale punta a una rapida promozione in Serie A, ritroverà mister Brocchi suo mister nel Milan per qualche mese nel 2016. Il ribattezzato Super Mario era nel mirino del Vasca Da Gama, ma non andrà in Brasile. Il 30enne, reduce da diverse stagioni sottotono per svariati problemi, era svincolato dallo scorso luglio, quando aveva interrotto il proprio rapporto con il Brescia dopo aver raffreddato il rapporto con il presidente Cellino. Un'annata disastrosa in A con le Rondinelle. Prima era a Nizza e a Marsiglia.

Il Monza occupa l'ottavo posto in classifica con 14 punti all'attivo in 9 partite disputate, i brianzoli sono in piena zona playoff. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato tre vittorie e due pareggi, oggi scenderanno in campo per affrontare la Reggiana in trasferta. Nei prossimi giorni per "Balo" ci saranno visite mediche e firma (contratto fino a giugno): salvo colpi di scena.