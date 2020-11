Manca Ibra ma il Milan non perde colpi, batte 2-0 la Fiorentina e si lancia verso la prima fuga consistente della stagione dato che, in attesa del posticipo Napoli-Roma, si porta a +5 su Sassuolo e Inter. In gol per i rossoneri nel primo tempo Romagnoli e Kessie su rigore, che poi ne sbaglia un altro ma senza conseguenze.

Nell'altra sfida delle 15, il Bologna batte 1-0 il Crotone sempre più ultimo grazie ad una rete di Soriano. A mezzogiorno Lazio sconfitta in casa per 3-1 dall'Udinese.