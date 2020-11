È il 1989: a Monaco il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Bayern per le semifinali della Coppa Uefa, che poi vincerà. Tutti gli occhi dello stadio sono per lui, Diego Armando Maradona, che sulle note di “Life is Life” degli Opus dà vita al riscaldamento forse più spettacolare della storia del calcio. I suoi palleggi pazzeschi al ritmo della musica ipnotizzano l’intero stadio. E le immagini fanno ancora venire la pelle d’oca.