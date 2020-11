Era una serata caldissima quel 6 agosto 1988, ma nonostante la canicola le tribune del Briamasco erano strapiene, come pochissime volte negli anni a venire.

Tanti trentini, ma anche tantissimi tifosi del Napoli che, approfittando del ritiro della squadra in valle del Chiese, avevano deciso di fare le vacanze in Trentino. Al giovane assessore provinciale al turismo, Mario Malossini, brillavano gli occhi.

Tutti erano lì per lui, il grande Diego Armano Maradona. Il giovane Trento del presidente Grigolli e dell’allenatore Sergio Maddè, che all’epoca militava gloriosamente in C1, finì travolto per 5-0. El Pibe de oro deliziò le tribune con due reti e un paio di assist clamorosi, ma ebbe belle parole anche per i gialloblù.

Nell’intervista rilasciata a Giorgio Lunelli, con le immagini di Luciano Tramarini che ieri la Tgr ha riproposto, Maradona del Trento disse che era «una buona squadra» ma che di fronte aveva trovato «un Napoli potentissimo».

Oggi, all'indomani della morte di Maradona, quel ricordo ritorna nitido, anche grazie ai molkti che quel giorno erano allo stadio.

Ma anche la Vallagarina visse un momento calcistico storico.



Il 13 agosto 1986 lo stadio «Quercia» di Rovereto ospitò la «madre di tutte le amichevoli»: la Benacense Riva di mister Claudio Coppi con Franzoi, Matteotti, Risatti in grande spolvero affrontò il Napoli di Diego Armando Maradona fresco di titolo mondiale conquistato in Messico nella finale contro la Germania.



Con «El Pibe» c’erano anche Bertoni, De Napoli, Bagni e Carnevale, Bruscolotti e Renica: lo stadio «ribolliva», sold out.



Una frenesia eccezionale per i partenopei che erano in ritiro a Lodrone e che, con sulla panchina Ottavio Bianchi, si sarebbero laureati campioni d’Italia per la prima volta nella loro storia.

Fra le amichevoli del Napoli in ritiro sulle Dolomiti, si ricorda anche quella del 4 agosto 1987 (Trento sconfitto 1-3)

[Nella foto, Maradona allo stadio Briamasco premiato da Malossini e Grigolli, il 6 agosto 1988]