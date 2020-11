Entusiasmo, energia, determinazione: l'Italia di Roberto Mancini vince ancora e stacca il ticket per la final four di Nations League.

Controllo di palla, fraseggio, accelerazioni, pressing alto: lo schema di successo si ripete, anche col mister ancora fermato a casa dalla positività covid e sostituito in panchina da Evani. Lo schema si ripete anche se un a ventina di potenziali convocati sono assenti, fra misure epidemiche e infortuni.

La solita partita convincente che alimenta grandi speranze per il futuro azzurro. Il ventiduesimo risultato utile è stato abbastanza facile, contro un avversario piuttosto modesto che ha resistito soli 22' e poi ha preso il gol del «gallo» Belotti. Poi diversi tentativi di raddoppio e un palo di Insigne per un primo tempo (quasi) esemplare dei nostri che hanno corso due pericoli. Nella ripresa è ricominciato il dominio italiano, ma il non aver saputo chiedere la partita, ha tenuto tutti col fiato sospeso sino a quando Berardi (nella foto mentre esulta festeggiato dai comapgni) ha raddoppiato con un bellissimo gol in acrobazia. E Bernardeschi che ne ha preso il posto ha colpito la traversa.

Adesso la squadra azzurra, dopo il positivo epilogo della Nations League si concentrerà su Europei e qualificazioni Mondiali, dove - oltre a essere testa di serie - grazie al successo di ieri potrà avere pure il piccolo privilegio di disputare il girone da 5 anziché quelli da 6 squadre (sorteggio il 7 dicembre).

Nell'ottobre 2020, si alzerà il sipario sul gran finale di Nations League: l'Italia affroterà le altre tre qualificate, Francia, Spagna e Belgio, nel torneo europeo che si dispuiterà a Milano e a Torino.