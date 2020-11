Il Barcellona non va oltre l'1-1 in casa dell'Alaves e vede il Real Madrid allontanarsi. La formazione di Zidane vince 4-1 con l'Huesca ed ora è a +8 dai catalani. La formazione allenata da Koeman esce dal campo senza i tre punti per la quarta volta consecutiva. Partita in salita per il Barcellona, in svantaggio al 31' dopo il clamoroso errore della coppia Piquè-Neto: il difensore appoggia all'indietro al portiere brasiliano, che però si fa soffiare il pallone da Rioja, bravo a mettere in rete a porta vuota. Aiutati dall'espulsione di Jota per doppia ammonizione, i Blaugrana reagiscono e trovano il pareggio con Griezmann al 18' della ripresa.

Nelle altre due gare del sabato di Liga il Siviglia perde 2-1 sul campo dell'Athletic Bilbao e rimane a soli 7 punti in classifica dopo 6 partite. Ancora imbattuto l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che passa 3-1 sul campo dell'Osasuna.