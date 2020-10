L’Italia batte per 2-0 l’Irlanda in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2021 di Ungheria e Slovenia. All’Arena Garibaldi di Pisa è scesa in campo l’Under 20 azzurra rinforzata dal trio Tonali, Cutrone e Sottil ma a beneficiarne in classifica è l’Under 21 di Paolo Nicolato. Punti che permettono agli azzurrini di agganciare gli irlandesi in classifica ma con una partita in meno.



Decide la sfida di fatto Sottil autore di un gol, un assist ed indubbiamente il migliore in campo. Il primo tempo è fortemente condizionato dalle reciproche difficoltà: gli azzurri vedono inserire elementi in attacco non abituati a giocare con la selezione guidata da Alberto Bollini e fanno fatica a trovare un’intesa, gli irlandesi dopo undici mesi che non giocano insieme non trovano le giuste misure in campo e commettono moltissimi errori.



ITALIA (3-5-2): Cerofolini 6.5; Vogliacco 6.5, Buongiorno 6.5, Pirola 6; Birindelli 6, Ricci 6 (42’st Nicolussi Caviglia sv), Tonali 6, Muratore 5.5 (1’st Portanova 6), Frabotta 6.5; Cutrone 6.5, Sottil 7 (37’st Raspadori sv).

In panchina: Brancolini, Esposito, Okoli, Beruatto, Pobega, Vignato.

Allenatore: Bollini 6.5

IRLANDA (4-3-2-1): Bazunu 6; L.ÒConnor 5.5, Masterson 5, Collins 5.5, Leahy 6; Smallbone 6, Coventry 5.5, Taylor 6 (29’st Mandroiu sv); Elbouzedi 5.5, Ronan 5.5 (29’st Grant sv); Obafemi 5.5 (29’st Afolabi st).

In panchina: Mcginty, Ogunfaolu-Kayode, T.ÒConnor, Ferry, Scales, Mc Namara.

Allenatore: Crawford 5.5

ARBITRO: Jakubic (Pol) 6.5

RETI: 43’pt. Sottil, 17’st Cutrone.

NOTE: ammoniti Pirola, Cerofolini, L.ÒConnor, Collins. Angoli 5-1 per l’Irlanda. Recupero: 1’; 4’. Prima del fischio di inizio è stato osservato 1’ di silenzio per ricordare Fino Fini.