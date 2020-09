Un uomo e un donna sono stati uccisi questa sera a Lecce, il movente potrebbe essere passionale. Le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate. L'uomo, Daniele De Santis, di 33 anni, era un noto arbitro di calcio, e la donna, Eleonora Manta, di 30 anni, era la sua compagna. Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava l'uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria.

I cadaveri sono stati trovati sulle scale del palazzo. Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello.

Vestito di nero, con uno zainetto giallo, fuggito a piedi con un coltello in mano. E' questa la descrizione, che un testimone avrebbe fornito ai Carabinieri di Lecce, dell'uomo visto allontanarsi dal palazzo dove ieri sera sono stati uccisi a coltellate, sulle scale, il giovane arbitro Daniele De Santis e la sua compagna Eleonora Manta. P

er tutta la notte gli investigatori del Comando provinciale dei Carabinieri hanno interrogato amici della coppia e i residenti della palazzina, dove i due giovani abitavano. Alle ricerche hanno partecipato anche le Volanti della Questura. Al vaglio degli investigatori anche i filmanti delle telecamere di videosorveglianza della zona, pubbliche e private, che potrebbero aver ripreso la fuga dell'uomo con lo zainetto.

Oggi è stata convocata in Procura una riunione con il procuratore Leonardo Leone De Castris e il pm di turno Maria Consolata Moschettini, nel corso della quale dovrebbe essere conferito al medico legale Alberto Tortorella l'incarico di eseguire le autopsie. In mattinata i Carabinieri del Ris di Lecce sono tornati nella palazzina per un ulteriore sopralluogo

Daniele De Santis era conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento.

La Lega Pro ha commentato il caso: "Nessuna parola riesce a descrivere il dolore della Lega Pro, dei suoi vertici, dei club, dei giocatori e del nostro calcio per la prematura scomparsa dell'arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora": Francesco Ghirelli si unisce con i vicepresidenti della Lega Pro Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, il segretario generale Emanuele Paolucci e il direttivo di Lega Pro al cordoglio della famiglia De Santis e della famiglia della compagna di Daniele, dell'AIA e della CAN C. "Lo vogliamo ricordare con il sorriso di quando era in campo e per la sua grande passione per la Serie C, che considerava una famiglia. La violenza distrugge, la violenza ha strappato due giovani vite che nutrivano sogni e aspettative. La violenza è il nemico numero 1 da contrastare in ogni sua forma".