L'Inter si è qualificata per la finale dell'Europa League 2019-'20 battendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 5-0 nella semifinale giocata all'Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania. La squadra di Conte ha dimostrato carattere e grande preparazione, giocando sempre in pressing e impedendo agli ucraini di sviluppare gioco. Apoteosi per Lautaro Martinez e Rumelo Lukaku, autori di due goal a testa.

La finale è in programma venerdì, 21 agosto, nel RheinEnergiestadion di Colonia. A contendere il trofeo ai nerazzurri sarà il Siviglia.

LA CRONACA DELLA PARTITA - Inter-Shakhtar Donetsk 5-0

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: al 38' st Lukaku si autolancia, parte in progressione su Kocholava e in area batte Pyatov di destro.

Inter-Shakhtar Donetsk 4-0: al 33' st Lautaro Martinez serve bene Lukaku in area, il sinistro e' chirurgico ed e' poker nerazzurro.

Inter-Shakhtar Donetsk 3-0: al 29' st Lautaro Martinez firma il tris. Recupero palla e azione velocissima per servire l'argentino.

Inter-Shakhtar Donetsk 2-0: al 19' st D'Ambrosio raddoppia di testa su corner dalla destra. Poco prima Moraes aveva sfiorato l'1-1.

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0 fine pt: Lautaro Martinez al 19'. I nerazzurri controllano il giro palla ucraino e non concedono nulla.

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0: al 19' pt Barella intercetta il rinvio di Pyatov, crossa al centro per Lautaro che di testa insacca.