Juventus eliminata agli ottavi di finale di Champions League: ai bianconeri non è bastato vincere 2-1 nella gara di ritorno a Torino dopo che la gara di andata era stata vinta 1-0 dai francesi.

Lione in vantaggio al 12' pt con Depay a segno su rigore. Al 43' pareggio bianconero con Cristiano Ronaldo, sempre su rigore.

CR7 ancora a segno al 15' della ripresa con un goal davvero spettacolare. Ma il Lione si è dimostrato una squadra capace di soffrire, che ha capitalizzato l'1-0 ottenuto in casa all'andata.

In casa Juventus, è già scattato il processo a Sarri, che molti tifosi vorrebbero in partenza. Delusione per Ronaldo: era venuto alla Juve proprio con l'obiettivo Chanpions, ma anche quest'anno rimane a bocca asciutta.