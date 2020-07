Il team manager del Bologna Calcio Tommaso Fini e il capo degli osservatori ed ex calciatore rossoblù Marco Di Vaio hanno salvato la vita a una donna, ieri a Pinzolo, Val Rendena, dove si trovavano per visionare strutture e hotel in vista del prossimo ritiro estivo. Dopo pranzo i due si erano messi in macchina per rientrare a Bologna, quando hanno notato una donna, stesa a terra sulla corsia opposta, in preda a un malore.

Sono intervenuti: Fini ha effettuato massaggio cardiaco e respirazione artificiale in attesa dell’intervento dei soccorsi, mentre Di Vaio si è preso cura del marito e dei nipoti della donna e ha chiamato il medico sociale Giovanbattista Sisca per chiedere il da farsi. Sono poi arrivati i soccorsi: la donna, 64enne cardiopatica, villeggiante, è stata trasportata all’ospedale di Trento, dove è in coma farmacologico, ma viva: grazie all’intervento della dirigenza del Bologna.