Tonfo Inter al Meazza, e dopo la sconfitta per 2-1 col Bologna la squadra di Conte scivola a -11 dalla Juventus capolista. In vantaggio nel primo tempo con Lukaku (22'), i nerazzurri sprecano un rigore con Lautaro nella ripresa quando il Bologna e' gia' in 10 per l'espulsione di Soriano e poi subiscono il pari di Juwara al 29' del secondo tempo.

Poi il rosso a Bastoni ristabilisce la parità numerica, e Barrow al 35' segna il 2-1. L'Inter resta terza a 64 punti, contro i 75 della Juve