Dopo aver intrattenuto fan e tifosi con divertenti dirette Instagram durante il periodo di isolamento, tra ricordi e racconti di aneddoti, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani - gli ex compagni di squadra e amici da una vita - tornano insieme per una inedita e imprevedibile avventura in campo musicale: "Una Vita da Bomber".

Il singolo è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte. Protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo.

"Una Vita da Bomber" si candida a diventare il tormentone dell’estate.