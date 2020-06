È svanita oggi nel Consiglio federale della Figc la speranza di Levico Terme e Dro Alto Garda di salvarsi dalla retrocessione dalla Serie D al campionato di calcio di Eccellenza regionale. La Figc ha infatti ratificato la scelta della Lega nazionale dilettanti di retrocedere le ultime quattro in classifica al momento dello stop per l'emergenza coronavirus. Il Levico, in particolare, era quartultimo con un solo punto di svantaggio rispetto alla quintultima.

«Ha prevalso la coerenza, la stessa che ha animato le scelte della LND sin dall’inizio dell’emergenza». Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia commenta così le decisioni del Consiglio federale odierno, che ha accolto le proposte della LND confermando le promozioni delle prime classifica dei nove gironi e le quattro retrocessioni di ciascun raggruppamento in Eccellenza, il tutto tenendo conto delle classifiche cristallizzate al momento dello stop alle competizioni.

«Era importante dare prova di compattezza, gettando così le basi per una ripartenza sicura e decisa - ha aggiunto Sibilia - Tutte le nostre proposte sono state accolte perchè lineari e trasparenti. Ora ci aspetta un ultimo passaggio in Consiglio Direttivo per completare il quadro con le attività dei Comitati Regionali. Poi sarà tempo di pensare finalmente alla nuova stagione». Per quanto riguarda l’attività giovanile e regionale, la FIGC ha dato delega alla Lega Nazionale Dilettanti a determinare, le modalità di conclusione della stagione 2019-2020.