Mario Balotelli sta diventando un caso. L’attaccante del Brescia non si è ancora presentato agli allenamenti (per la verità facoltativi) dei biancoazzurri. La sua assenza all’ottavo giorno di lavoro inizia a pesare aprendo scenari importanti in ottica futura.

Gli allenamenti attuali del Brescia sono su base volontaria ma al momento all’appello manca solo l’attaccante e il centrocampista Mattia Viviani. Oggi infatti è stato il turno di Dimitri Bisoli. Il centrocampista, assente fino a ieri, ha effettuato la sua prima sessione di lavoro individuale agli ordini del preparatore Francesco Bertini. Per il resto all’appello mancano gli stranieri Spalek, Mateju, Zmrhal e Joronen prossimi al rientro dopo la quarantena obbligatoria essendo stati fuori dai confini nazionali. Lunedì sarà il turno del tecnico Diego Lopez. Il suo rientro potrebbe combaciare con il ritorno a ranghi completi.

Prima però il Brescia dovrà necessariamente far svolgere i tamponi a staff tecnico e giocatori, test molecolare ad oggi sempre rinviato.