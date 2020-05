LOS ANGELES (STATI UNITI) - «Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto e che si sono preoccupati per me, grazie per il vostro sostegno, sto bene, sono già a casa e mi fa piacere farvelo sapere». Con un breve video-messaggio pubblicato su Instagram, l’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, annuncia il suo ritorno a casa e di aver lasciato l’ospedale di Los Angeles dopo aver risolto il problema dei calcoli renali.