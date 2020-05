La delusione per il Mondiale del 2018 come carica per l’avventura in nerazzurro.

Romelu Lukaku confessa a «Bleacher Report» di aver impiegato quasi un anno per smaltire il contraccolpo della sconfitta in semifinale contro la Francia al Mondiale russo. «Non l’avevo realizzata subito, avevo ancora così tanta adrenalina che pensavo che fosse comunque incredibile per un Paese piccolo come il Belgio aver raggiunto le semifinali in una Coppa del Mondo - ha raccontato l’attaccante nerazzurro -. La botta è arrivata un mese dopo. Quando ho rivisto tutti i video del Mondiale sono precipitato in un periodo buio, ho vissuto un anno molto difficile - il riferimento all’ultima stagione al Manchester United - perché mi sono reso conto che eravamo andati davvero vicini alla finale».

E l’offerta dell’Inter è arrivata al momento giusto. «Quando sono arrivato qui, avevo tutta questa energia in corpo che mi sono sentito un uomo in missione».