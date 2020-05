E' morto improvvisamente giovedì sera Simone Pasinato, già difensore centrale di quel Calcio Trento che nella stagione 1991-'92 sfiorò la promozione in serie C1 agli ordini di Alberto Cavasin.

Avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 27 novembre. Giovedì mattina Pasinato, da anni titolare di un'azienda di impianti idrici, sanitari ed elettrici a Verona (sua città d'origine), si è sentito male mentre si trovava al lavoro e la successiva corsa in ospedale e gli accertamenti purtroppo non hanno potuto evitare l'esito tragico che è arrivato in serata.

Cresciuto nelle giovanili del Verona, Pasinato, difensore arcigno ma sempre corretto e altruista, approdò al Trento nell'estate del 1991 e fu una colonna di quella strada in cui militavano tra gli altri Francesco Toldo, Dario Sanguin, Cristian Pallanch, Davide Belletti e tanti altri giocatori rimasti nel cuore della tifoseria aquilotta.

Nella foto Simone Pasinato all'inizio dell'estate 2016, quando al Briamasco si ritrovarono tutti i protagonisti di quella splendida annata.