"Se la Figc e la commissione tecnico scientifica del governo troveranno un'intesa sul protocollo di sicurezza, gli allenamenti riprenderanno; viceversa sarà il governo a decretare la chiusura del campionato" : è quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervenuto al programma televisivo 'Mi manda Rai3'. "Se non ci sara' quell'accordo, ci assumeremo noi questa responsabilità, facendo in modo che il calcio come altri settori possa avere meno danni possibili".

Il ministro ha lancoato un appello alla Lega di serie A per "porre fine alle polemiche": "Siamo al punto - ha detto - che bisogna lanciare un appello alla lega di Serie A per finire qui con le polemiche e gli scontri. Il calcio deve essere simbolo di leggerezza, passione, di gioco e debba dividerci solo per il tifo".