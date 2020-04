Il Pulcino d’Oro slitta da giugno a fine estate. Il VI Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, previsto inizialmente da giovedì 18 giugno a domenica 21 giugno, verrà disputato a fine agosto o nella prima settimana di settembre. Alla luce della situazione e delle disposizioni governative il Comitato Organizzatore - per dare comunque l’opportunità ai bambini nati nel 2009, oltre ai 2010, di non perdersi l’edizione 2020 - ha individuato due date: l’ultima settimana di agosto (giovedì 27 - domenica 31) e la prima settimana di settembre (giovedì 3 - domenica 6).

«Non è stato facile giungere a questa scelta» spiega Sandro Beretta, fondatore del Pulcino d’Oro e presidente del Levico Terme. Il Pulcino d’Oro non ha mai smesso di lavorare nemmeno in questi giorni, per dare continuità al suo Progetto, legato allo sport, ai bambini e alla solidarietà. «Confesso che, appena scoppiata la pandemia, abbiamo subito iniziato a lavorare per valutare nuove possibilità per far sì che il Torneo si disputasse - continua Beretta, che presiede il Pulcino d’Oro assieme a Renzo Merlino -. Alla luce di tanti eventi cancellati, resistiamo nella speranza di esserci anche quest’anno, valutando tutte le opzioni possibili, ma con un evento che possa essere all’altezza delle edizioni precedenti. Questa manifestazione, che negli anni si è trasformata in un Progetto, è fondata sul volontariato e sulla collaborazione tra più realtà ed è stata pensata come una grande festa di sport. Stiamo lavorando intensamente per far sì che i bambini nati del 2009 non saltino un evento che regala emozioni e interesse in tutta Italia. Non solo, perché, partiti con il secondo Torneo del Pulcino d’Oro a Leeds, ci aspettava il primo Torneo in Germania, oltre a otto tappe in tutta Italia».

Quest’anno, dopo la presentazione della sesta edizione alla Gazzetta dello Sport con il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, ambasciatore di Unicef che quest’anno collabora con il Pulcino d’Oro e testimonial del VI Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, la kermesse trentina aveva visto Leeds United, Arsenal e Nottingham Forest guadagnarsi il pass per arrivare in Valsugana per l’atto finale, ma sul più bello tutto si è dovuto bloccare.