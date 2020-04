Positivo al coronavirus senza saperlo. Potrebbe essere il caso di Kevin De Bruyne, stella del Manchester City e della nazionale belga, rimasto in Inghilterra durante la quarantena. Il giocatore ha rivelato che diversi membri della sua famiglia hanno manifestato sintomi del Covid-19 ma si sono ripresi prima che esplodesse l’emergenza.

«All’inizio del lockdown siamo stati male per 8-9 giorni - ha raccontato agli inglesi di Sky Sports - Ha cominciato il mio figlio più piccolo, poi il grande e quindi mia moglie ma non so se era coronavirus oppure no. Fortunatamente ne siamo usciti e le ultime due-tre settimane sono andate benissimo». A livello personale il belga ammette che «le prime due settimane sono state un po’ strane perchè non sapevo cosa stesse succedendo. Poi ho cercato di tenermi in forma, ho la fortuna di avere una piscina in casa e alterno nuoto ed esercizi fisici».