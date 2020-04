BARCELLONA (SPAGNA) - Se la Liga non dovesse concludersi e anche la Uefa dovesse arrendersi al coronavirus e all’impossibilità di portare a termine i campionati, la RFEF ha già la soluzione per stabilire le squadre da mandare in Europa.

Nulla di rivoluzionaro o sorprendente: sarà valida la classifica della 27esima giornata, ovvero l’ultima disputata prima della sospensione. In Champions, dunque, andrebbero Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad, in Europa League Getafe e Atletico Madrid.