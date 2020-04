Due numeri 10 della Juventus del passato e del presente a confronto su Instagram, Paulo Dybala e Alessandro Del Piero.

«Io e Oriana (la fidanzata, ndr) siamo rimasti a Torino, aspettiamo che passi tutto - dice l’argentino, positivo al coronavirus -. Abbiamo avuto qualche sintomo, non fortissimi ma io un pò più rispetto a Oriana: i miei sono stati più lunghi, ma sono sempre stato tranquillo. Sto aspettando i risultati del test, stiamo molto meglio». «Io sono a Los Angeles, oggi piove ma stiamo tutti bene - aggiunge l’ex bianconero -: sto tanto con i miei bambini».



Lo spogliatoio è ciò che più manca a Paulo Dybala. «Non mi interessa uscire per andare in centro, ma soltanto per rivedere i miei compagni e ritrovare il campo e il pallone», dice l’argentino della Juventus.



Per il numero 10 bianconero, però, bisogna andarci cauti: «Per ricominciare bisogna avere la sicurezza di non contagiarci più: non è solo per noi giocatori, ma proprio per tutti gli addetti ai lavori».