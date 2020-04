MADEIRA (Portogallo) - Uno stadio tutto per Cristiano Ronaldo. Volato nella sua Madeira dopo Juve-Inter per stare vicino alla madre malata e rimasto lì in quarantena, l’attaccante portoghese è stato fotografato oggi mentre si allenava in solitaria nel locale impianto che ospita le gare interne del Nacional. Con CR7 c’erano anche il figlio, una guardia del corpo e due preparatori oltre a Rui Alves, presidente della squadra locale.