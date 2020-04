È morto questa mattina, a Treviso, Ezio Vendrame, di 72 anni, ex calciatore di Vicenza, Napoli, Padova e Udinese. Era stato anche allenatore di Pordenone e Venezia.



Giocò per un anno, anche nel Rovereto, nella stagione 1970-1971.



Vendrame era considerato il George Best italiano, genio e sregolatezza. La sua scomparsa non sarebbe legata, secondo le prime informazioni, al coronavirus.