«La salute viene prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è necessario che il giocatore della Juve sia positivo affinché il calcio si fermi: è normale tutto ciò? No, non è normale»: è lo sfogo di Romelu Lukaku in una diretta instagram organizzata dalla Puma.

«Ammetto che il calcio mi manca - continua l’attaccante dell’Inter - però adesso l’importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario».«Ciò che mi manca di più - racconta Lukaku - è il ritmo gara, la competizione con l’avversario, lo stadio pieno, l’affetto del pubblico. Sto sfruttando questo momento per studiare le mie ultime prestazioni e in generale tutto quello che ho fatto negli ultimi sei mesi».

«Io vivo per fare gol - conclude il belga - a se voglio aiutare la mia squadra, devo essere sempre pronto ad aiutare i compagni. Le statistiche personali hanno poca importanza. Negli ultimi metri bisogna essere dinamici, attaccare lo spazio con i tempi giusti».