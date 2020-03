Terzo calciatore positivo alla Juventus. E' Paulo Dybala che, informa il club bianconero, "sta bene ed è asintomatico" L'argentino è in isolamento volontario domiciliare da mercoledì 11 marzo e continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime.

"Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni". Lo scrive su Instagram Paulo Dybala, terzo giocatore bianconero positivo al coronavirus dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

Con il numero dieci ha contratto il virus anche la fidanzata, Oriana Sabatini. "Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!", scrive sui social l'argentino bianconero.

Nessuna notizia invece dei biuanconeri che sono "usciti" dalla quarantena: Higuain volato in Argentina con un jet privato, ufficialmente per vedere la mamma ammalata; Pjanic che è tornato a casa sua, e Cristiano Ronaldo volato in Portogallo per vedere la madre che ha avuto un ictus ma oggi sta già meglio.