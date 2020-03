È il francese Blaise Matuidi il secondo giocatore della Juventus a essere risultato positivo al coronavirus.

Lo ha comunicato la società bianconera nella serata di oggi aggiungendo che l’ex Paris Saint-Germain, dallo scorso 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare e continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico come Daniele Rugani che rimane invece isolato al J Hotel.



I due giocatori bianconeri non sono gli unici professionisti del campionato di Serie A a essere stati colpiti dal «nemico invisibile» come lo ha definito oggi il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Il primo è stato proprio lo juventino Rugani, poi sono venute fuori altre positività annunciate dalla Fiorentina (Cutrone, Pezzella e Vlahovic) e dalla Sampdoria che, dopo il primo caso relativo a Manolo Gabbiadini dello scorso 12 marzo, il giorno successivo ne ha annunciati altri quattro, per poi diramare, giorno 14, un comunicato stampa per annunciare che «onde evitare fughe di notizie e inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati».



In totale al momento sono 12 le positività registrate tra i calciatori di Serie A.



Nel frattempo diverse squadre, al di là della sospensione degli allenamenti, hanno scelto di mandare i propri tesserati in quarantena, soprattutto quelle che nelle ultime partite hanno affrontato Juventus, Fiorentina e Sampdoria. Lo ha fatto anche l’Atalanta che la settimana scorsa ha festeggiato contro il Valencia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, per poi apprendere che molti giocatori della squadra del Mestalla sono risultati non negativi al Covid-19.