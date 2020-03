«Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati»: lo si legge nella storia Instagram dell’account ufficiale del presidente dell’Inter Steven Zhang.

Questo il testo integrale della storia di Instagram diffusa dall’account ufficiale del presidente dell’Inter Steven Zhang: «Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 7/24 senza sosta? Sì, sto parlando a te.

Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. È così che si fa nel 2020. È un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell’Inter o della Juventus. La sicurezza è la cosa più importante in assoluto. È la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società».

Ma dopo il durissimo attacco, da ambienti dell’Inter trapela una interpretazione. «Il messaggio molto forte del presidente è un appello alla Lega Calcio per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica dell’intera comunità’ - tifosi che riempiranno gli stadi , calciatori , personale di servizio, media e dirigenti coinvolti - così come indicato dalle Istituzioni La riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso destava preoccupazione così come il cambiamento repentino delle posizioni prese dalla Lega Calcio e le successive intenzioni emerse relativamente alla organizzazione dei prossimi turni».

La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha però aperto un’indagine sul durissimo attacco del presidente dell’Inter, Steven Zhang, al numero 1 della Lega calcio, Paolo Dal Pino («Vergogna, pagliaccio»).