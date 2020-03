Il Cagliari ha esonerato Rolando Maran. L’allenatore trentino, dopo un inizio di stagione folgorante che aveva portato la squadra sarda in zona Champions, paga la crisi di risultati: la sconfitta casalinga contro la Roma è stata la settima nelle ultime 11 giornate di campionato senza vittorie.



Circola, per la possibile sostituzione, anche il nome di Andrea Stramaccioni. Ma non si esclude la soluzione interna, con il possibile esordio in A del tecnico della Primavera, Max Canzi, che sta portando la squadra dei giovani rossoblù ai vertici del campionato nazionale.



A Cagliari Maran lavorava con un altro trentino, Christian Maraner.