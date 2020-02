L’Inter batte in trasferta il Ludogorets e mette in discesa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Nella gara d’andata in Bulgaria arriva la prima rete con la nuova maglia di Christian Eriksen: il danese va a segno al 71’ con un destro vincente dal limite risolvendo una sfida tutt’altro che banale. Romelu Lukaku su rigore raddoppia per lo 0-2 finale in seguito al fallo di mano di Anicet.

La prossima settimana agli uomini di Conte basterà non perdere a San Siro per proseguire il cammino europeo.

Nonostante le numerose assenze che riguardano Handanovic, Sensi, Gagliardini, Esposito, Brozovic, Skriniar e Bastoni, il tecnico nerazzurro riesce a mettere in campo una squadra, almeno per quanto concerne i nomi, più che competitiva. Eriksen da mezzala con Lautaro e Sanchez a formare un’inedita coppia d’attacco. Ma ci sono voluti 70 minuti per piegare i bulgari,m che hanno saputo difendersi e aprire con contropiedi insidiosi.